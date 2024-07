Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. TUT) - Dieb wird gestört und flüchtet, Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen / Lkr. TUT (ots)

Donnerstagnacht ist ein Dieb beim Durchstöbern einer Garage im Bereich Uhlandstraße gestört worden. Diesen entdeckten Anwohner gegen 1:00 Uhr nachts. Anwohner sprachen den unbekannten Täter an, um ihn zu Rede zu stellen. Parallel informierten sie die Polizei. Der Dieb ließ sich in ein Streitgespräch verwickeln, ergriff dennoch die Flucht auf einem E-Bike in Richtung Innenstadt. Die anschließende Fahndung verlief erfolglos.

Entwendet hat er laut Angaben der Anwohner nichts.

Beschreibung des Täters: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, dunkelblonde Haare, dunkelblaue Adidas Jacke, E-Bike mit roten Satteltaschen und großem Display.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter 07461 941 0 entgegen.

