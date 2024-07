Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Herrenloses Päckchen vor dem Münster löst größeren Polizeieinsatz aus (17.07.2024)

VS-Villingen (ots)

Ein herrenloses Päckchen hat am Mittwochvormittag einen größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt von Villingen ausgelöst. Gegen 10 Uhr sprachen Passanten eine Polizeistreife an, dass vor dem Eingang des Münsters ein kleines Paket liege aus dem es klingle. Nachdem nach einer ersten Einschätzung nicht auszuschließen war, dass vom Inhalt des Päckchens eine Gefahr ausgehen könnte, räumte die Polizei den Münsterplatz und sperrte vorsorglich großräumig ab. Die zur Überprüfung herangezogenen Spezialisten des Landeskriminalamtes gaben nach dem Röntgen des Päckchens schließlich Entwarnung, so dass die Absperrmaßnahmen etwa drei Stunden später aufgehoben werden konnten. Wem das Päckchen gehörte, oder wer es dort abgestellt hat, konnte bislang nicht verifiziert werden.

