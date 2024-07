POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht am Busbahnhof- Polizei sucht Zeugen (12.-15.07.2024)

Gaienhofen (ots) - Ein Exhibitionist hat sich am Dienstagnachmittag auf dem Radweg zwischen Gundholzen und Horn vor einer Frau entblößt. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 60-Jährige auf dem Radweg von Gundholzen in Richtung Horn. Kurz vor der Einmündung zur Hornstaader Straße sah sie in einiger Entfernung einen Mann ...

