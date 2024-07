Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Exhibitionist auf dem Uferweg - Polizei bittet um Hinweise (13.07.2024)

Öhningen (ots)

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich bereits am Samstagvormittag auf dem Uferweg ereignet hat. Gegen 10.30 Uhr schaute sich eine 71-Jährige eine Baustelle im Uferweg an, als sie plötzlich ein unbekannter Mann von hinten ansprach. Als sich die Frau umdrehte, sah sie einen Mann mit heruntergelassener Hose und an seinem Glied manipulierend im Gebüsch stehen. Die 71-Jährige wendete sich daraufhin sofort ab und lief davon.

Zu dem unbekannten Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 20-30 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß. Er hatte einen auffälligen Bart, der mehr als ein Dreitagebart war. Zudem trug er eine schwarze Schildmütze mit Schild nach hinten und ein schwarzes T-Shirt.

Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, oder die Hinweise auf seine Identität gebe können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell