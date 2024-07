Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Laster verliert Baumstamm und beschädigt Auto - Polizei bittet um Hinweise (17.07.2024)

Hüfingen, B27 (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Unfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Bundestraße 27 zwischen Hüfingen und der Autobahn 864 ereignet hat. Eine 35-jährige Audifahrerin war gegen 8 Uhr auf der linken Fahrspur der B27 in Richtung Bad Dürrheim unterwegs als ein vor ihr auf der rechten Spur fahrender Laster plötzlich einen Baumstamm verlor. In der Folge wich die 35-Jährige nach rechts aus, woraufhin der vom Auflieger runterfallende Stamm nach dem Aufprall auf die Straße gegen den linken Außenspiegel des Audis schlug. Weitere, hinter der Frau fahrende Verkehrsteilnehmer musste ebenfalls ausweichen. Der Lastwagen setzte seine Fahrt indes unbeirrt der verlorenen Ladung fort.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, oder Personen, die Hinweise zu dem mit Baumstämmen beladenen Laster geben können, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell