Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter fällt in Pool

Marnheim (ots)

In Marnheim kam es am Freitag, 24.11.2023, in den frühen Abendstunden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kaiserstraße. Der oder die bislang unbekannten Täter nutzten die Dunkelheit aus und verschafften sich über den rückwärtigen Bereich Zutritt zum Wohnhaus.

Aufgrund der durch die Polizei vorgefundenen Spurenlage ist davon auszugehen, dass der oder die Täter während der Tatbegehung in den im Wintergarten befindlichen, mit Wasser befüllten Pool, gefallen sind. Dies konnte jedoch nicht verhindern, dass der Einbruch beendet und der oder die Täter unerkannt flüchteten. Zum Stehlgut kann zum momentanen Zeitpunkt noch keine Angabe gemacht werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Fahrzeuge / Personen gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352/911-2700 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch über Präventionsmaßnahmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell