Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht mit Straßenverkehrsgefährdung

Kirchheimbolanden (ots)

Am Freitag, den 24.11.2023, kam es gegen 15:15 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung und anschließender Verkehrsunfallflucht in der Bastenhauser Straße in Dannenfels. Hierbei wurde ein PKW im Kurvenbereich einer 30er Zone von einem anderen Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Als ein Fahrzeug dem Überholenden entgegenkam musste dieser vor den überholten PKW nach rechts einscheren und touchierte diesen. Der PKW musste stark abbremsen. Es entstand Sachschaden. Das überholende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne seiner Pflichten nachzukommen. Das entgegenkommende Fahrzeug konnte vor Ort ebenfalls nicht mehr festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell