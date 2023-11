Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Nach Unfall weggefahren

Kirchheimbolanden (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mühlstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend weggefahren. Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, parkte sie ihren Opel gegen 15:45 Uhr auf dem Parkplatz, um einkaufen zu gehen. Als sie nach etwa 30 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie an der linken Fahrzeugfront Kratzer und eine Delle fest.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten zudem auf den Kosten sitzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06952/911 - 2700 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell