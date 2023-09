Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei nimmt Kleintransporter unter die Lupe

Bremerhaven (ots)

85 Kleintransporter und weitere Fahrzeuge haben Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven im Rahmen von Verkehrskontrollen am Mittwoch, 6. September, im Stadtgebiet überprüft. Neben Polizeibeamten der Ortspolizeibehörde Bremerhaven waren auch Einsatzkräfte des Zolls und Studierende der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen an den Kontrollen beteiligt. An den vier Kontrollorten in Geestemünde, Mitte, im Überseehafen sowie im Fischereihafen stellten sie unter anderem drei Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht fest. Dieses regelt insbesondere die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrzeugführer. Außerdem fertigten sie fünf Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen, sprachen 15 Verwarnungen aus, ließen einen Transporter wegen des Verdachts der Überladung wiegen und untersagten in zwei Fällen den Fahrern die Weiterfahrt. Bei einem Fahrzeugführer bestand darüber hinaus der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

