POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Kreuzung Staufenstraße/Austraße (16.07.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf der Kreuzung der Staufenstraße/Austraße zu einem Unfall gekommen. Eine 62-jährige Mercedesfahrerin war auf der Austraße in Richtung Zollernstraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Staufenstraße kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten Opel eines 27-Jährigen, der auf der Staufenstraße in Richtung Hegelstraße fuhr. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 8.000 Euro.

