POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Am Dienstag erlitten zwei Personen bei einem Unfall auf der A8 bei Gruibingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr kurz vor dem Tunnel Gruibingen in Fahrtrichtung München. Ein 50-Jähriger musste mit seinem Mercedes auf dem mittleren Fahrstreifen bremsen. Ein 34-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Touran in das Heck des Mercedes. Die nachfolgende 51-jährige Lenkerin eines Ford konnte ebenso einen Auffahrunfall nicht mehr vermeiden und stieß in das Heck des VW Touran. Den Touran schleuderte es dadurch auf die rechte Spur. Dort war ein 44-Jähriger unterwegs. Der bremste mit seinem VW ID4 ab, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Touran nicht mehr vermeiden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den vier Fahrzeugen auf insgesamt 14.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Ford. Die 51-Jährige Fahrerin sowie eine 49-Jähriger Beifahrerin im Ford erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten alle drei Fahrstreifen bis gegen 17.30 Uhr komplett gesperrt werden.

