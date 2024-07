Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Mollensteinstraße (16.07.2024)

Donaueschingen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich auf der Mollensteinstraße ein Unfall ereignet, bei dem Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstanden ist. Eine 38-jährige Toyotafahrerin bog vom Parkplatz eines Discounters kommend nach links auf die Mollensteinstraße ab und stieß dabei mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel einer 71-Jährigen zusammen, die ebenfalls in Richtung Kreisverkehr unterwegs war. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, am Opel in Höhe von etwa 8.000. Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell