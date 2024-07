Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A98, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Überleitung der A81 auf die A98 (16.07.2024)

Singen, A98 (ots)

Am Dienstag hat sich auf der Überleitung der Autobahn 81 auf die Autobahn 98 ein Unfall ereignet. Ein 51-jähriger Mercedes Sprinterfahrer war auf der A81 in Fahrtrichtung Singen unterwegs. An der Überleitung zur A98 überfuhr er die dortige Sperrfläche um seine Fahrt in Richtung A98/Stockach fortzusetzen und scherte in der Folge unmittelbar vor einem auf der rechten Spur der Überleitung fahrenden BMW eines 73-Jährigen ein. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte dieser einen Zusammenstoß mit dem Sprinter nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell