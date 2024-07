Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Greiz (ots)

Greiz: Den Einbruch in seine Gartenlaube meldete gestern der 20-jährige Pächter der Greizer Polizei. Demnach drangen Diebe in den letzten Wochen (15.06.2024 - 15.07.2024) in den Garten in der Tannendorfstraße ein und verursachten hierbei Sachschaden. Gestohlen wurden u.a. Grillanzünder, Batterien, Geschirr sowie elektrische Geräte. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Greizer Polizei ermittelt (Bezugsnummer 0181864/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

