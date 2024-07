Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung sorgt für Polizeieinsatz

Altenburg (ots)

Altenburg: Mehrere Polizeistreifen der Altenburger Polizei rückten gestern Abend (14.07.2024), gegen 21:35 Uhr in die Käthe-Kollwitz-Straße aus, nachdem dort die Auseinandersetzung von mehreren Personen gemeldet wurde. Wie sich aktuell darstellte, gerieten aus noch ungeklärter Ursache mehrere Männer irakisch und syrischer Herkunft im Bereich eines dortigen Imbissgeschäftes in massiven Streit, wobei sie u.a. Fäusten, einer Holzlatte und einem Metallrohr aufeinander einschlugen und sich zum gegenseitig verletzten. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchteten mehrere Beteiligte, u.a. mit einem Fahrzeug. Letzten Endes konnte die Identität von insgesamt sieben Beteiligten im Alter zwischen 16 und 55 Jahren geklärt werden. Die verletzten Personen wurden medizinisch versorgt. Die Kripo in Altenburg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0181103/2024) übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Tatgeschehen bzw. dem Tatablauf geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 bei der Polizei zu melden. (RK)

