Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Gartenlaube brennt vollständig aus. Zeugensuche

Moers (ots)

Am Freitagmorgen, 28.06.2024, gegen 00.00 Uhr, gingen bei Feuerwehr und Polizei Notrufe ein, weil in der Warthestraße eine Gartenlaube in Flammen stand.

Zwei Passanten hörten jemanden schreien, dass es brenne. Die Zeugen bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Die schreiende Person entfernte sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Brandort.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - schwarzer Jogginganzug

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen und Hinweisgeber sowie, der Mann gesucht, der den Brand zuerst bemerkt hatte, sich dann aber entfernte. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Moers unter der Telefonnummer 02841-171-0 in Verbindung zu setzen.

