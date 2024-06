Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in eine Tankstelle

Moers (ots)

In der Nacht auf Freitag, den 28.06.2024, kam es gegen 02:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Asberger Straße. Anwohner wurden kurz vor drei Uhr aus dem Schlaf gerissen, weil der Einbrecher mit einem Gullydeckel die Verglasung der Tankstelle eingeworfen hatte. Durch das entstandene Loch in der Verglasung gelangte der Täter ins Innere und machte Beute in noch unbekannter Höhe. Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Sportplatz. Die Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung ein. Diese führte jedoch nicht zum Antreffen des Täters.

Der Täter kann nur als männlich beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei erschien am Tatort und übernahm die Ermittlungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen und Hinweisgeber, die in der fraglichen Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte direkt an die Polizei in Moers, Tel. 02841-171-0.

ref. 240628-0349- /sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell