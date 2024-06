Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Hochhausbrand in Moers

Wesel (ots)

Am heutigen Tag, gegen 16.20 Uhr kam es zu einem Brand eines Hochhauses an der Homberger Straße. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein Lebensmittelmarkt. Der Brandausgangsbereich befand sich im rückwärtigen Bereich des Hauses. Das Feuer griff auf die Gebäudefassade über. Durch die Feuerwehr wurden umfangreiche Lösch- und Rettungsarbeiten eingeleitet. Die Polizei sperrte den Bereich um den Brandort großräumig ab. Eine Presseanlaufstelle befindet sich an der Homberger Straße / Tannenbergstraße. Die Arbeiten vor Ort, sowie die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

