Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit schwer verletzter E-Mobilfahrerin

Kamp-Lintfort (ots)

Am Donnerstagvormittag, gegen 11:40 Uhr, verletzte sich eine 81-jährige Elektromobilfahrerin auf der Moerser Straße schwer, als sie mit ihrem Senioren Elektromobil die Fahrbahn überqueren wollte und dabei mit einem Lkw kollidierte.

Die E-Mobilfahrerin aus Kamp-Lintfort beabsichtigte die Moerser Straße in Richtung es Prinzenplatzes an einer Querungshilfe zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 41-jähriger Mann aus Grefrath mit seinem VW Crafter die Moerser Straße in Richtung Friedrich-Heinrich-Allee. Als dieser an der Querungshilfe vorbei fuhr, fuhr die 81-Jährige auf die Fahrbahn ein und berührte mit ihrem Korb, der sich am E-Mobil befand, die am Heck angebrachte Hebebühne des VW Crafters. Hierdurch verhakte sich das Seniorenmobil mit der Hebebühne des Crafters, sodass die Seniorin mit ihrem Fahrzeug vom LKW mitgezogen wurde. Das Elektromobil kippte um und die 81-Jährige stürzte.

Ein eingesetzter Rettungshubschrauber brachte die Kamp-Lintforterin in eine Klinik. Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt nicht.

Die Moerser Straße wurde zwischen der Querspange und der Friedrich-Heinrich-Allee für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell