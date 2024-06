POL-NOM: Kennzeichen von Pkw entwendet

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim - Freitag, 14.06.2024, 12:00-12:15 Uhr Am Freitag, den 14.06.2024, befand sich eine 51-jährige Bad Gandersheimerin in einem Supermarkt in der Holzmindener Straße 2 in Bad Gandersheim. Beim Bezahlen stellte sie dann fest, dass ihre Geldbörse zuvor in dem genannten Zeitraum entwendet wurde. In der Geldbörse befand sich neben Bargeld und Ausweisdokumenten auch eine Bankkarte. Mit ...

mehr