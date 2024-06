Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse im Supermarkt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Freitag, 14.06.2024, 12:00-12:15 Uhr Am Freitag, den 14.06.2024, befand sich eine 51-jährige Bad Gandersheimerin in einem Supermarkt in der Holzmindener Straße 2 in Bad Gandersheim. Beim Bezahlen stellte sie dann fest, dass ihre Geldbörse zuvor in dem genannten Zeitraum entwendet wurde. In der Geldbörse befand sich neben Bargeld und Ausweisdokumenten auch eine Bankkarte. Mit dieser Bankkarte wurde durch bislang u.T. im Nachgang eine höhere dreistellige Summe abgehoben. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter der Telefonnummer: 05382 95390 in Verbindung zu setzen (at).

