POL-NOM: Diebstahl eines angeschlossenen Fahrrads

Northeim (ots) - 37154 Northeim - Hammenstedt, Am Stühberg, Samstag, 15.06.2024, 06:45 Uhr NORTHEIM (ilt) - Am Samstagmorgen wurde ein bislang unbekannter Täter gegen 06:45 Uhr dabei beobachtet, wie er ein nicht gesichertes Mountainbike vom Privatgrundstück des Geschädigten entwendete. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung des örtlichen Sportplatzes. Der Täter wird auf ca. 25 Jahre geschätzt, ist etwa ...

