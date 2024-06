POL-NOM: Fahrraddiebstahl mit flüchtendem Täter

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Einbecker Landstraße, Samstag, 15.6.2024, 12.05 bis 13.35 Uhr NORTHEIM (hei) - bei einer Geschwindigkeitsmessung der Polizei Northeim in der Einbecker Landstraße wurden am Samstagmittag in einem Zeitraum von ca. eineinhalb Stunden 11 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und geahndet. Bei einem erlaubten Wert von 50 km/h ...

