Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, zugelaufener Rasenmähroboter Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (01.05.) fand ein Laggenbecker morgens um 09.00 Uhr überraschen-der Weise einen Rasenmähroboter in seinem Vorgarten an der Alstedder Straße. Weder ihm, noch jemandem in der Nachbarschaft gehört das Gartengerät. Hersteller des Mähers ist die Firma Robomow. Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Besitzer des Geräts. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter 05451-5914315.

