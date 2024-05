POL-ST: Steinfurt, 48-jährige Radfahrerin schwer verletzt, Sturz mit dem Rad

Ochtrup (ots) - Am Sonntagvormittag (05.05.24) musste die B54 auf Höhe der Anschlussstelle Langenhorst zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. In einem Pferdeanhänger war es zu einem Brand gekommen. Als die Polizei gegen 11.15 Uhr zum Einsatzort kam, stand ein Auto mit Pferdeanhänger in Fahrtrichtung Steinfurt am rechten Fahrbahnrand. Ein ...

mehr