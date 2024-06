Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreise Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmmendingen - Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei -- Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht !

Freiburg (ots)

Tatzeitraum: 15.06.2024, zwischen etwa 21:30 und 21:50 Uhr

Am Samstag, den 15.06.2024, kurz nach 21:30 Uhr, nahmen zwei uniformierte Kraftradführer der Verkehrspolizei Freiburg einen Motorradfahrer wahr, welcher sich in Freiburg, Zähringer Straße / Höhe Bürgerhaus Zähringen mit seiner hochmotorisierten Maschine einer Verkehrskontrolle entzog und mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts über die B3 in Richtung Emmendingen flüchtete.

In der Folge beteiligten sich mehrere Streifenbesatzungen der benachbarten Reviere an der Fahndung.

Die beiden uniformierten Krad-Führer verfolgten den flüchtigen Kraftradführer über die B3 in das Stadtgebiet Emmendingen, anschließend über Teningen, zurück ins Stadtgebiet Emmendingen, über Köndringen bis nach Kenzingen.

Am Kreisverkehr der Ortseinfahrt Kenzingen verringerte der flüchtige Fahrer seine Geschwindigkeit, bog entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein und kam auf dem dortigen Grünstreifen alleinbeteiligt zum Sturz. Er verletzte sich leicht und bedurfte keiner medizinischen Behandlung.

Der Motorradfahrer wurde vorläufig festgenommen - das Motorrad wurde sichergestellt - die Fahrererlaubnis wurde vorläufig entzogen.

Die Polizei führt nun u.a. Ermittlungen gegen den 19-Jährigen wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Die Polizei sucht nun Zeugen ! Wer konnte die Fahrweise des Motorradfahrers beobachten?

Wer wurde möglicherweise durch das Verhalten des Motorradfahrers gefährdet?

Die Ermittlungen werden beim Polizeirevier in Waldkirch geführt.

Hinweise bitte rund um die Uhr an 07681 40740

PP FR, FLZ / Michael Pannier

