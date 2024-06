Freiburg (ots) - Am 12.06.2024 entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit von ca. 11 - 14 Uhr ein abgeschlossenes Pedelec, welches in der Freiburger Straße in Elzach abgestellt war. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Ein weiterer Diebstahl eines abgeschlossenen Pedelecs ereignete sich am 14.06.2024 um 01.15 Uhr in der Hauptstraße in Elzach. Hier konnten zwei Tatverdächtige beobachtet werden. Sie ...

