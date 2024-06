POL Schwaben Nord: Wiederholt ohne Führerschein unterwegs

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (01.06.2024) kam es an einem Schnellrestaurant in der Fuggerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einem Mitarbeiter. Ein 19-jähriger und ein 20-jähriger Mann wollten gegen 03.30 Uhr ein Schnellrestaurant betreten. Der 19-jährige Mitarbeiter verwehrte den beiden alkoholisierten Männern den Zutritt und es kam zunächst zu einer verbalen ...

