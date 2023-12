Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Junger Mann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag (05.12.2023) einem 19-jährigen Mann in der Klett-Passage Bargeld geraubt. Zeugen beobachteten gegen 16.20 Uhr wie der Unbekannte im Bereich des Südausgangs mit Fäusten auf den 19-Jährigen einschlug. Dabei griff er in die Jacke des jungen Mannes und stahl daraus Bargeld in geringer Höhe. Anschließend flüchtete der Mann unerkannt. Der 19-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Der Täter wird als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben, soll 170 bis 175 Zentimeter groß sein, eine schlanke Statur haben und eine Art Ziegenbart getragen haben. Bekleidet war der Mann mit einer hellbraunen Wollmütze, einem grünen Strickpullover und einer zerrissenen Jeans. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

