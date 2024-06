Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Diebstähle von Pedelecs - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 12.06.2024 entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit von ca. 11 - 14 Uhr ein abgeschlossenes Pedelec, welches in der Freiburger Straße in Elzach abgestellt war. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Ein weiterer Diebstahl eines abgeschlossenen Pedelecs ereignete sich am 14.06.2024 um 01.15 Uhr in der Hauptstraße in Elzach. Hier konnten zwei Tatverdächtige beobachtet werden. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, ca. 1,75 Meter groß, sehr schlank, brauner Backenbart/Rahmenbart, dunkle Haare. Er trug schwarze Basecap, weiße Turnschuhe, ein auffallendes Trikot von Adidas mit orange/weißen Längsbalken sowie 2 Streifen von den Schultern bis zu den Armen. 2. Dunkel gekleidete Person, schlank

Ein Tatzusammenhang der beiden Diebstähle kann derzeit nicht ausgeschlossen werden und ist Teil der Ermittlungen des Polizeireviers Waldkirch.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

Zeugen, die einen der Vorfälle beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07681 4074-0 zu melden.

jst

