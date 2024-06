Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kurioser Unfall auf Bundesstraße 34 - Verdacht Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr

Freiburg (ots)

Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer steht im Verdacht in aggressiver Fahrweise ein Traktorgespann (Traktor mit Anhänger) zunächst verbotswidrig überholt und hiernach durch eine Vollbremsung eine Auffahrkollision verursacht zu haben, wobei sich der 25-jährige Mitfahrer des Traktorgespanns verletzte. Ein 22 Jahre alter Fahrer des Traktors befuhr am Donnerstag, 13.06.2024, gegen 10.50 Uhr, die Bundesstraße 34 von Rheinfelden kommend in Richtung Grenzach-Wyhlen, als nach dem Passieren der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden Süd ein 45-jähriger Pkw-Fahrer, von der Autobahn kommend, hinter ihm einbog. Kurz danach soll der 45-Jährige das Traktorgespann verbotswidrig überholt haben, sich vor den Traktor gesetzt und seinen Pkw absichtlich voll abgebremst haben. Im weiteren Verlauf fuhr der Traktorfahrer dem Pkw hinten auf. Der 25-jährige Mitfahrer auf dem Traktor verletzte sich leicht am Kopf. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden ermittelt nun gegen den 45-jährigen Pkw-Fahrer wegen dem Verdacht eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Der Führerschein des 45-Jährigen wurde beschlagnahmt. Auch wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

