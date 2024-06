Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 13.06.2024, 16.00 Uhr bis Freitag, 14.06.2024, 05.35 Uhr, wurden an einem grünen Peugeot die Scheibenwischer abgeknickt beziehungsweise verbogen. Der Sachschaden soll mehrere hundert Euro betragen. Der Peugeot stand in der Scheffelstraße in Höhe der Hausnummer 23.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

