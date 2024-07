LPI-G: Unfall bei Bünauroda

Altenburg (ots) - Nobitz/Bornshain: Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am vergangenen Wochenende bei der Polizei und verhinderte mit seinem Engagement offensichtlich den Diebstahl eines Minibaggers. Gegen 01:20 Uhr am 13.07.2024 bemerkte er, wie offenbar ein Unberechtigter im Bereich einer Baustelle in Bornshain mit einem Minibagger umherfuhr. Der Zeuge versperrte dem vermeintlichen Dieb daraufhin den Weg, sodass dieser vom Tatort flüchtete. Trotz Fahndung gelang es nicht, ...

mehr