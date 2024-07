Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen/ Lkr. Tuttlingen) Diebe klauen roten Rucksack- Hinweise erbeten (14.07.2024)

Emmingen-Liptingen (ots)

(Emmingen-Liptingen/ Lkr. Tuttlingen) Diebe klauen roten Rucksack- Hinweise erbeten (14.07.2024)

Am Sonntag, im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 21.30 Uhr, haben Diebe einen neben einem Auto stehenden roten Kinderrucksack auf der Hauptstraße gestohlen. Ein 78-Jähriger hatte gegen 16.30 Uhr sein Auto ausgeladen und den Rucksack, in dem auch sein Geldbeutel sich befand, vergessen zu versorgen. Die unbekannten Täter nahmen den Rucksack mit dem darin befindlichen Bargeld und den Dokumenten einfach mit. Die Höhe des Schadens liegt bei über 200 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum Auffälliges beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell