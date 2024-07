Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auffahrunfall auf der Duttenhoferstraße- rund 13.000 Euro Blechschaden (17.07.2024)

Rottweil (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Duttenhoferstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 46-jähriger Fiat-Fahrer war auf der Duttenhoferstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die Pfisterstraße abbiegen. Da aus der einmündenden Straße ein Fahrzeug ausfuhr und die Straße dadurch verengt war, hielt der Mann seinen Wagen an. Ein hinter ihm fahrender 22-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation zu spät, versuchte noch auszuweichen, prallte aber trotzdem in das Heck des Fiat. An diesem entstand bei dem Aufprall ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

