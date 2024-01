POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Unfallbeteiligter flüchtet nach Auffahrunfall auf der Autobahn - Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwochmorgen, in der Zeit von 10:10 Uhr - 11:30 Uhr. Eine noch bislang unbekannte Fahrzeugführerin oder unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Wiesenbacher Straße einen grauen Audi. Dieser war auf einem Parkplatz einer Arztpraxis geparkt. ...

mehr