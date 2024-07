Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Seedorfer Straße - grauen Renault Captur touchiert und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (16.07.2024)

Dunningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen auf der Seedorfer Straße ereignet hat. Ein unbekannter Fahrer eines Ford touchierte gegen 9.15 Uhr den auf Höhe der Hausnummer 34 am rechten Straßenrand abgestellten grauen Renault Captur an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher jedoch einfach davon. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer erbittet das Polizeirevier Schramberg unter der Tel. 07422 2701-0.

