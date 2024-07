Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht im Bereich Fürstenbergring, Polizei sucht Zeugen

Villingen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In der Zeit von Samstag (13.07.2024, 17 Uhr) auf Montag (15.07.2024, 6 Uhr) hat sich in Villingen eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Eine bislang unbekannte Person fuhr mit einem Fahrzeug gegen einen geparkten Mazda und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Anschließend entfernte sich die Person, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich im Bereich Fürstenbergring 8.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Villingen unter 07721 601 0 entgegen.

