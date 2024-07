Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Durchhausen/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in das Jugendhaus im Lupfenweg - Hinweise erbeten (15./16.07.2024)

Durchhausen (ots)

Im Zeitraum von Montagabend, 23 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7 Uhr, sind unbekannte Täter in das Gebäude des Jugendtreffs im Lupfenweg eingebrochen. Die Unbekannten warfen zwei Fensterscheiben ein und gelangten in die Innenräume. Im Küchenbereich öffneten sie eine Holzkiste gewaltsam, konnten aber keine Wertsachen vorfinden. Ohne Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hierbei hinterließen sie einen Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Der Polizeiposten Trossingen, Tel. 07424 9318-0, ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell