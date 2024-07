Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Grubwaldstraße/Freibühlstraße (16.07.2024)

Singen (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf der Kreuzung Grubwaldstraße/Freibühlstraße zu einem Vorfahrtsunfall gekommen. Eine 54-jährige Toyotafahrerin war auf der Freiheitsstraße in Richtung "Pfaffenhäule" unterwegs. Auf der Kreuzung zur Grubwaldstraße stieß sie mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford Transit eines 25-Jährigen zusammen der in Richtung "Im Haselbusch" fuhr. Den Schaden am Toyota schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro, den Schaden am Ford auf etwa 5.000 Euro.

