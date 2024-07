Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung Ringstraße/Radolfzeller Straße - Radfahrerin verletzt (15.07.2024)

Singen (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung Ringstraße/Radolfzeller Straße ist am Montagmorgen eine Radfahrerin verletzt worden. Ein 43-jähriger Peugeotfahrer war auf der Radolfzeller Straße stadteinwärts unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 47 Jahre alte Frau mit einem Rennrad auf dem neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg ebenfalls in Richtung Innenstadt. Auf der Einmündung zur Ringstraße bog der 43-Jährige nach rechts ab und stieß dabei mit der vorfahrtsberechtigten Radlerin zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß entstand am Peugeot ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, der Schaden am Rennrad dürfte mehrere hundert Euro betragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell