POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) 71-Jähriger entblößt und befriedigt sich vor Ehepaar (15.07.2024)

Stockach (ots)

Ein Mann hat sich am Montagabend auf dem Höhenweg vor einem Ehepaar entblößt und sich anschließend selbst befriedigt. Gegen 20 Uhr war der 71-Jährige auf dem Höhenweg spazieren, als er auf Höhe der Hausnummer 17 stehen blieb und zunächst seinen Unterkörper vollständig entkleidete. Anschließend drehte er sich in Richtung der Wohnhäuser und suchte dort Blickkontakt zu einem am Fenster stehenden Ehepaar. In der Folge befriedigte er sich selbst, woraufhin das Ehepaar die Polizei informierte. Die Beamten konnte den 71-Jährigen in der Näher antreffen und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf die Straße entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen seines Verhaltens.

