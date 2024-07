Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Byk-Gulden-Straße (15.07.2024)

Singen (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmittag auf der Byk-Gulden-Straße ereignet hat. Eine 51-jährige VW Up-Fahrerin bog in Richtung Grubwaldstraße fahrend nach links in eine Grundstückseinfahrt ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Mercedes Viano eines 41-Jährigen. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von je rund 6.000 Euro.

