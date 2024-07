Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 35-Jähriger geht Frau an (15.07.2024)

Singen (ots)

Am Montag am frühen Abend ist es in einem Geschäft in der Uhlandstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 35-Jähriger begegnete in einem Gang des Ladens einer 62-Jährigen, der er plötzlich und unvermittelt die Einkäufe aus der Hand schlug und sie beleidigte. Mit Unterstützung mehrerer Passanten gelang es der Frau, den sich stark wehrenden Angreifer bis zum Eintreffen der umgehend verständigten Polizei vor dem Eingang des Geschäfts festzuhalten. Ein weiterer Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 35-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

