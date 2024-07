Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall im Einmündungsbereich der Straße "Unterhofen"/ Viktoriastraße (15.07.2024)

Deißlingen (ots)

Am Montagmorgen hat sich im Einmündungsbereich der Straße "Unterhofen"/ Viktoriastraße ein Unfall ereignet, bei dem Blechschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro entstanden ist. Eine 57-jährige Renault Clio-Fahrerin fuhr rückwärts aus der Viktoriastraße auf die Straße "Unterhofen" B33 ein und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten ebenfalls Renault Clio eines 45-Jährigen, der in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Beide Autofahrende blieben unverletzt.

