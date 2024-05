Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht gefahren

Grünstadt (ots)

Am Montag, 06.05.2024, gegen 12:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 31 Jahre alten Autofahrer in der Carl-Zeiss-Straße. Der Mann zeigte Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum hindeuten können. Deshalb wurde ein Drogentest durchgeführt; dieser reagierte positiv auf Cannabis. Dies hatte zur Folge, dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Das Untersuchungsergebnis dieser Blutprobe wird zeigen, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff nachweisbar ist, was für das Ordnungswidrigkeitenverfahren maßgeblich ist.

