POL-PDNW: Raub

Bad Dürkheim (ots) - In der Nacht vom Freitag den 03.05.2024 auf Samstag den 04.05.2024 kam es am Stadtplatz in Bad Dürkheim zu einem versuchten Einbruch in ein Jagdgeschäft sowie einen Einbruch in ein Handyge-schäft. Die bislang unbekannten Täter schlugen in beiden Fällen mittels eines Gullydeckels ein Schaufenster des Geschäfts ein. Im Falle des Handygeschäfts gelangten die Täter so in das Innere. Entwendet ...

