Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuch des Diebstahls von mehreren Paar Schuhen

Speyer (ots)

Am Samstag gegen 14:50 Uhr betraten zwei Personen ein Schuhgeschäft in der Wormser Landstraße, packten gemeinschaftlich mehrere Paar Schuhe in eine mitgeführte Sporttasche und wollten anschließend das Geschäft zu verlassen, ohne diese zu bezahlen. Durch eine Angestellte des Geschäftes wurde dies jedoch wahrgenommen und sie sprach die Personen an. Daraufhin ließen sie die Tasche fallen, einer der Täter verließ umgehend die Örtlichkeit in Richtung Waldseer Straße, die andere Person kurz danach in unbekannte Richtung. Bei beiden Personen soll es sich um Männer gehandelt haben, beide südländisches Aussehen. Einer der Täter war ca. 30 Jahre alt, 170cm groß, schmächtig, trug ein weißes Oberteil und eine schwarze Basecap. Der andere Täter was ca. 190 cm groß, ebenfalls schmächtig, helles Shirt, schwarze Basecap und hätte ein auffälliges Muttermal im Gesicht. Schaden entstand nicht, da es beim Versuch blieb.

Mögliche Zeugen des Vorfalls oder Zeugen, die die Täter im Nahbereich gesehen haben oder Hinweise zu ihnen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell