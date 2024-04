POL-PDLU: Räuberische Erpressung

Frankenthal (ots) - Auch am gestrigen Freitag, den 05.04.2024, war die Fahrradstreife der Polizeiinspektion Frankenthal in ihrem Dienstgebiet für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unterwegs. An verschiedenen Örtlichkeiten in Frankenthal wurden durch die Fahrradstreife zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zielgerichtete Kontrollen von Rad- und Autofahrern durchgeführt. An einer Frankenthaler Schule wurde zur ...

mehr