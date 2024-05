Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Einbrüche in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht vom Freitag den 03.05.2024 auf Samstag den 04.05.2024 kam es am Stadtplatz in Bad Dürkheim zu einem versuchten Einbruch in ein Jagdgeschäft sowie einen Einbruch in ein Handyge-schäft. Die bislang unbekannten Täter schlugen in beiden Fällen mittels eines Gullydeckels ein Schaufenster des Geschäfts ein. Im Falle des Handygeschäfts gelangten die Täter so in das Innere. Entwendet wurde ersten Ermittlungen zufolge nichts.

Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06322 9630 und der E-Mail Adresse pibadduerk-heim@polizei.rlp.de entgegengenommen.

